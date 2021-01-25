قال لاعب وفاق سطيف هواري فرحاني بأنه لا مجال للخطأ مجددا داخل الديار خصوصا وأن النادي الذي يريد لعب "البوديوم" عليه أن لا يضيّع النقاط على أرضية ميدانه.

وبخصوص المباراة القادمة للوفاق أمام الضيف أولمبي المدية أوضح فرحاني :" تنتظرنا مباراة صعبة أمام أولمبي المدية الذي يلعب جيدا خارج قواعده ، صحيح هناك توالي للمباريات لكن كنا على علم منذ انطلاق الموسم الكروي."

وأردف :" المدرب حضر مجموعة كاملة لهذا اللقاء ، نسعى لتسيير المباريات مواجهة بمواجهة."