أنقذت مصالح الحماية المدنية لولاية أم البواقي، اليوم الإثنين، امرأتين اختنقتا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بمنزلهما الواقع بحي 600 سكن في بلدية عين مليلة.

وأفاد منشور لذات المصالح عبر موقعها على الفايسبوك، أن الضحيتين البالغتين من العمر 21 و 43 سنة، تعرضتا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مطبخ بعمارة ، بالمكان المسمى حي 600 سكن بلدية ودائرة عين مليلة ولاية أم البواقي.

وأضاف ذات المصدر أن الضحيتين كانتا تعانيان من ضيق في التنفس وقد تم إسعافهما في عين المكان ، قبل تحويلهما الى مستشفى عين مليلة.