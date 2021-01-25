أكد مدرب شبيبة القبائل "دونيس لافان" أن فريقه يحضر وسط أجواء هادئة ومعنويات مرتفعة عقب تحقيق فوزين متتالين.

وقال للصفحة الرسمية لشبيبة القبائل على الفايسبوك: "حققنا انتصارين متتالين وهذا أمر جيد، استرجعنا أنفاسنا بعد لقاء الساورة ونسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات."

وأردف: "تنتظرنا مباراة صعبة خارج الديار أمام نجم مڨرة ، هو الآخر بحاجة إلى النقاط ، لكن سنحاول فرض أسلوب لعبنا والعودة بنتيجة ايجابية."

وواصل التقني الفرنسي في السياق ذاته: "كل يوم أتعرف أكثر على لاعبي الفريق خلال المباريات والتدريبات، مبدئيا الجميع جاهز للمباراة ماعدا بن سايح المعاقب."

وفي رده عن سؤال حول إنهاء "الكناري" لمرحلة الذهاب في " البوديوم" رد لافان: "أعتقد أن الأمر سابق لأوانه، لا يزال هناك جولات تنتظرنا ، بالنسبة لنا جمع أكبر عدد من النقاط وتحسن أداء الفريق هو الأهم."