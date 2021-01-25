فندت المديرية العامة للحماية المدنية الخبر التعلق بالتوظيف في سلكها والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي .

وجاء في بيان لذات المصالح عبر موقعها الرسمي في الفايسبوك، "يتدوال خلال هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يتعلق بفتح توظيف في قطاع الحماية المدنية خلال الأيام القادمة. وهو الخبر الذي تكذبه وتفنده، الذي لا أساس له من الصحة".

وأضاف البيان أن الحماية المدنية، تعلم كافة المواطنين أنه إذا تقرر فتح مسابقة توظيف في سلك الحماية المدنية، سيتم الإعلان عنه عبر موقعها الرسمي protectioncivile.dz وصفحتها الرسمية عبر الفايسبوك ( المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية )، صفحة التويتر Protection civile_dzأو صفحة الإنستغرام Protection_civile_algerie

بالإضافة إلى نشره عبر الجرائد العمومية كما ينص عليه القانون.