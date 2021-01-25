في إطار تقريب الصحة من المواطنين بمناطق الظل عبر دائرتي سيدي أمحمد بن علي ومازونة ببلديات الخمس في غليزان، برمجت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، بسيدي أمحمد بن علي، خرجة ميدانية رفقة القطاع العملياتي العسكري لولاية غليزان إلى دواوير أولاد رحو 1و2، وأولاد زكري التابعين إقليميا لبلدية مديونة ، ودوار أولاد الطيب التابع لبلدية بني زنطيس حيث ضمت القافلة طاقما متعدد الاختصاصات، أين أجريت فحوصات طبية على الساكنة، إلى جانب تلقيح الأهالي بلقاح الأنفلونزا الموسمية.