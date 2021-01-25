تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك جمعية أشرار مختصة في السرقة من داخل المحلات التجارية.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن العملية تمت على إثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين مفادها تعرضه للسرقة طالت مبلغ مالي وبعض المبيعات من داخل محله التجاري، على هذا الأساس قامت قوات الشرطة بتكثيف الأبحاث والتحريات أسفرت عن تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، يتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 20 سنة، وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز إجراء قضائي قدم بموجبه الطرفان أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان. يضيف البيان .