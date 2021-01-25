تلقى الأمين العام لنقابة المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أونيام"، مساء أمس الأحد، مكالمة هاتفية لإشعاره بأن السلطات قد فصلت في قضية مستقبل الرئيس المدير العام للمؤسسة حيث تم اختيار إطار سابق بالمؤسسة لتولى هذا المنصب.

وحسب مصادر نقابية ينتظر أن يتم الكشف عن هذا التغيير على رأس المديرية العامة لمؤسسة "أونيام"، خلال الساعات القادمة وأضافت المصادر ذاتها، أن عمال مؤسسة "أونيام" يستعدون لاستئناف العمل يوم غد الثلاثاء فور حصولهم على الوثيقة التي تؤكد تعيين الرئيس المدير العام الجديد للمؤسسة إلى جانب إلغاء قرار العطلة التقنية لشهر ديسمبر الماضي.