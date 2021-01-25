كشف وزير الأشغال العمومية والنقل بالنيابة، فاروق شيعلي، عن وجود مشكل في الصفقة المبرمة مع الشريك الإسباني لتسهيل حركة المرور بالعاصمة. موضحا أن الشركة الإسبانية انسحبت من مشروع مخطط سير العاصمة لأسباب موضوعية وتوقف المشروع.

وأضاف الوزير خلال جلسة استماع له من قبل لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، أن قطاعه سيطلق مشروعا كبيرا لإنجاز طريق سريع بطبقات من أجل ربط المطار الدولي شرق الجزائر العاصمة بمنطقة زرالدة غرب العاصمة، كما سيتم استحداث عدة مشاريع إضافية لفك الخناق على العاصمة.