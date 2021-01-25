تلعب غدا الثلاثاء عشر مباريات من المحترف الأول، أسبوع سيعرف استقبال الرائد وفاق سطيف لضيفه أولمبي المدية، فيما يبحث مولودية الجزائر عن تدارك تعادله الأخير داخل القواعد بنزوله ضيفا على وداد تلمسان، باقي المباريات ستدخلها باقي الأندية للتأكيد والتقدم أكثر نحو البوديوم.

المتصدر وفاق سطيف لن يكون في مواجهة سهلة أمام أولمبي المدية المتواجد في وضعية نفسية صعبة عقب احتراق مقر النادي، لكن تبقى تشكيلة المدرب شريف حجّار عازمة على تحقيق نتيجة ايجابية أمام النادي السطايفي الممنوع من الخطأ مجددا داخل قواعده.

مولودية الجزائر الذي ضيع نقطتين على ميدانه أمام المنافس العنيد "لاصام " يعتزم تعويضها خلال سفريته إلى تلمسان الطامح لإضافة انتصار آخر بعد الذي حققه أمام اتحاد بلعباس المعنى بمواجهة شباب بلوزداد، لقاء يحتاج فيه الفريقان إلى جمع أكبر عدد من النقاط قبل نهاية مرحلة الذهاب.

جمعية عين مليلة الذي جانب الفوز قليلا في المواجهة الماضية أمام مولودية الجزائر، لن يفوت على نفسه فرصة استقبال سريع غليزان لتعزيز رصيده بنقاط إضافية، أما "الرابيد" فمجبر على ردة فعل عقب الخسارة أمام اتحاد الجزائر.

ناديا اتحاد الجزائر، شبيبة القبائل، تبحث عن مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية داخل وخارج الديار، لكن هذه المرة على حساب مولودية وهران ونجم مڨرة.

وسيكون شباب قسنطينة أمام حتمية استعادة الثقة وتجديد العهد مع الفوز خلال رحلته إلى بشار تحسبا لمواجهة الشبيبة المحلية المنهزمة ضد شبيبة القبائل الأسبوع الماضي، في حين يريد أولمبي الشلف تجنب أي نتيجة سلبية ضد نادي بارادو والتي قد تزيد من متاعبه مستقبلا.

أهلي البرج، نصر حسين داي، اتحاد بسكرة، شبيبة سكيكدة، فرق هدفها الوحيد إضافة نقاط جديدة إلى رصيدها في ظل تذبذب النتائج الذي تعاني منه .