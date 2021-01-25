أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيڨ بمعسكر ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين 24- 34 سنة في عمليتين متفرقتين وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بـ 262 قرص مهلوس من نوع "بريقابالين".

وجاءت العملية الأولى على إثر معلومات تلقتها الفرقة مفادها قيام مشتبه فيه بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من مسكنه العائلي بأحد أحياء مدينة سيڨ، ليتم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيفه وعند إجراء عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي ليتم تحويله إلى مقر الأمن لمواصلة التحقيق معه وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش مسكنه العائلي، كانت نتائجه إيجابية بحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت إجمالا بـ: 118 قرص مهلوس ومقص صغير يستعمل لتهيئة الأقراص للبيع تم إنجاز إجراء قضائي ضده قدم بموجبه أمام العدالة التي أمرت بوضعه رهن الحبس.

وفي عملية ثانية تمكن عناصر ذات الفرقة من توقيف مشتبه فيه وحجز كمية من الأقراص المهلوسة قدرت إجمالا بـ 144 كبسولة، بعد تحويله إلى مقر أمن الدائرة كشفت التحريات معه عن تحديد مموله الرئيسي المشتبه فيه الثاني وتوقيفه، ليتم إنجاز إجراء قضائي ضدهما قدما بموجبه أمام العدالة.