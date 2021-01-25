أكد شريف حجّار مدرب أولمبي المدية ، أن مباراة فريقه غدا أمام وفاق سطيف على أرضية ميدان الثامن ماي ستكون صعبة لأن ناديه سيواجه رائد بطولة المحترف الأول، إلا أن ذلك لا يعني الاستسلام .

وأضاف حجّار أن أشباله يمرون بفترة جيدة بعد تحقيقهم لخمس انتصارات ما يعني أنهم قادرون على العودة بنتيجة ايجابية ولما لا العودة بالنقاط الثلاث من الهضاب العليا وإسعاد الجماهير الوفية لألوان " الأوام".

وتنقل النادي اليوم برا بتعداد مكتمل إلى مدينة عين ولمان أين سيقضي ليلة المباراة هناك ، فيما غاب المدافع مسعودان الذي أجرى عملية جراحية .