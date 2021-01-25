خصصت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 4.2 مليون دولار لدعم الجزائر في مكافحة كوفيد19.

وأفاد منشور للسفارة الأمريكية في الجزائر عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الإثنين، أن أمريكا تبرعت بثلاث آلات تنفس حديثة إلى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.

وأضاف المصدر ذاته، أنه سيتم توزيع هذه الآلات على المستشفيات المحلية لمساعدة مرضى كوفيد-19 المتواجدين في حالة حرجة.

بالإضافة إلى المزيد من المواد القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية في الطريق.