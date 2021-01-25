أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عن توصل بلاده لمضاد لفيروس كورونا المستجد الذي شل حركة العالم. وقدم رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، أمس الأحد بعض "القطرات" التي وصفها بأنها "معجزة"، وأكد أنها تحيد فيروس "كوفيد-19" بنسبة 100 بالمائة عند استخدامها كل 4 ساعات.

وقال الرئيس الفنزويلي في خطاب متلفز: "بعد أن حصلت على التصريح الصحي الرسمي للبلاد، يمكنني تقديم دواء كارفاتيفير الذي يحيد فيروس كورونا بنسبة 100 بالمائة". وأوضح مادورو أن هذا العلاج هو نتاج دراسات إكلينيكية وعلمية وبيولوجية استمرت 9 أشهر، وتضمنت التجارب على مرضى بحالات متوسطة وشديدة، وأظهرت تعافيهم تماما من الفيروس، بحسب مادورو، بفضل هذه القطرات".

وأصر مادورو على أن "10 قطرات تحت اللسان، كل 4 ساعات، ثم تحدث المعجزة، إنه مضاد فيروسات قوي، قوي جدا، يحيد فيروس كورونا" ، ثم أشار إلى أن كل ما يتعلق بهذا المنتج "سينشر في العالم وفي المجلات ". وتابع أن كارفاتيفير دواء "غير ضار تماما" لأنه "ليس له أي آثار جانبية أو سلبية" ، أو على الأقل هكذا تظهر "التجارب الضخمة" التي أجريت في فنزويلا