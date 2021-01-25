عيّنت اللجنة الفيدرالية للحكام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكام المعنيين بإدارة مباريات الجولة العاشرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة ، التي ستقام غدا الثلاثاء.

شبيبة سكيكدة- نصر حسين داي / نادر، شبيبة الساورة ـ شباب قسنطينة/ميّال، اتحاد الجزائر- مولودية وهران /أعراب، نجم مڨرة ـ شبيبة القبائل / بصيري، وداد تلمسان ـ مولودية الجزائر/ ابرير، شباب بلوزداد ـ اتحاد بلعباس/ توابتي ، وفاق سطيف- أولمبي المدية/نسيب، أولمبي الشلف- نادي بارادو/ عبيد شارف، اتحاد بسكرة- أهلي برج بوعريرج/ بوستة، جمعية عين مليلة- سريع غليزان/ بوزرار.