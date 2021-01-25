أصدرت لجنة الانضباط بالرابطة المحترفة لكرة القدم عقب اجتماعها اليوم الإثنين، عقوباتها المتعلقة بالجولة التاسعة من المحترف الأول. وأوقفت اللجنة ذاتها لاعب وداد تلمسان ، جمال أيبوزيدن لأربع مباريات منها اثنتان نافذتان وذلك بسبب سلوك غير رياضي تجاه الرسميين ، مع تغريمه بـ 40.000 دج.

كما تم معاقبة كل من بالغ أبوسفيان، آدم عليلات، بحراوي حسام، بن ساحة بلال، مهارزي حسام بالإضافة إلى بورهيل محمد لخضر المحضر البدني لفريق جمعية عين مليلة، بمباراة لكل واحد منهم مع تغريمهم بـ 30.000 دج.