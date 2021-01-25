أعلنت شركة المياه والتطهير "سيال"، عن أنه سيتم وقف عملية التزويد بالمياه الشروب غدا الثلاثاء بعدة بلديات بالعاصمة.

وأفاد بيان الشركة، اليوم الإثنين، أن قطع عملية التزويد بالماء سيكون بسبب أشغال إصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لنقل المياه.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه الأشغال ستقام على مستوى محطة السكك الحديدية لبلدية تسالة المرجة، حيث سيتم وقف عملية التزويد على مستوى البلديات التالية: خرايسية، بابا حسان، درارية، العاشور، دالي براهيم، الشراقة، أولاد فايت، الدويرة والسويداينة.

وتؤكد شركة سيال أن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود خلال ليلة الأربعاء 27 جانفي.