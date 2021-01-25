توفي 569 شخصا وأصيب 15854 آخرون بجروح في 13314 حادث مروري تم تسجيلها على المستوى الوطني من طرف مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2020، كما كشف عنه اليوم الاثنين مدير الأمن العمومي مراقب عام للشرطة عيسى نايلي.

وأوضح مدير الأمن العمومي في لقاء خصص لعرض حصيلة نشاطات مختلف المصالح التابعة لمديريته لـ 2020 أنه مقارنة مع سنة 2019 تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى من 676 إلى 569 وتراجع في عدد الجرحى من 19151 إلى 15854 وفي عدد الحوادث من 15992 إلى 13314 حادث مروري.

وأرجع ذات المسؤول الاسباب الرئيسية لهذا الحوادث الى العنصر البشري بنسبة 98.31 بالمئة، مشددا على وجوب تعزيز وتكثيف العمليات التحسيسية لفائدة مستعملي الطريق للتقليص من حوادث المرور وكذا تقديم دروس بالمؤسسات التربوية وبحظائر التربية المرورية لسائق الغد لوقاية من حوادث المرور.

وبخصوص النشاطات الردعية المسجلة سنة 2020، أفاد المراقب العام للشرطة بأنه تم تسجيل 93916 جنحة ووضع 32062 سيارة في حظيرة الحشر.