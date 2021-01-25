سجلت 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و3 وفيات في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 198 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 105.854 شخص من بينها 258 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 72.143 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2866 حالة.

ويتواجد حاليا 34 مريضا في العناية المركزة، حسب فورار الذي أضاف أن 17 ولاية سجلت أقل من تسع حالات و22 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 9 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.