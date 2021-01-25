يواصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي تألقه في الملاعب القطرية بعد توقيعه لأحد أجمل الأهداف هذا الموسم.

وواجه نادي قطر، اليوم الإثنين، نظيره الشمال في ثمن نهائي كأس أمير قطر لكرة القدم، في مقابلة عرفت مشاركة بطل إفريقيا مع "الخضر" أساسيا.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل هدفين في كل شبكة، وقع منها ابن الباهية الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 60 بنصف مقصية رائعة سكنت شباك حارس المنافس بعد توزيعة من الجهة اليمنى.

وانتهت المواجهة بإقصاء زملاء بلايلي من المنافسة بعد الانهزام بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 لنادي الشمال.