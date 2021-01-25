أعلنت شركة موديرنا الأمريكية الإثنين في بيان أن لقاحها فعال ضد النسختين المتحورتين لفيروس كورونا البريطانية والجنوب أفريقية.

وأكدت الشركة في نهاية تجارب أن الخبراء يتوقعون أن يحمي اللقاح من عدوى "النسخ المتحورة المكتشفة حتى تاريخه"، وأوضحت أنها تعمل على تطوير جرعة إضافية لزيادة الحماية منذ النسخ المتحورة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ستيفان بانسيل: "البيانات الجديدة مشجعة للغاية ما يعزز ثقتنا بأن يؤمن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 حماية من هذه النسخ الجديدة المتحورة".