كشف وزير البريد و الاتصال ابراهيم بومزار، نهار اليوم، أن قطاعه يقوم بمجهودات جبارة من أجل تحسين الخدمات البريدية و الاتصالية،حيث تم إصلاح الكابل الدولي الذي بفضله أصبح المواطن يلمس تحسن في التدفق، مؤكدا أن الجهود متواصلة للرفع من قوة و سرعة التدفق بحيث سيصبح 8 ميڨا كحد أدنى.

على صعيد متعاملي الهاتف النقال، أوضح الوزير بأن الخدمات تحسنت بنسبة 43%،واعدا بتحسينات أفضل مستقبلا.

و عن وضع قطاعه بولاية ميلة، إعترف الوزير بضعف التغطية في ما يتعلق بالخدمات البريدية ،بحيث لازالت ولاية ميلة تعاني من الضغط و قلة الهياكل، وفقا للإحصائيات التي سجلت وجود مكتب بريدي واحد لكل 12 ألف مواطن و هو رقم يفوق المعدل الوطني المقدر بمكتب بريدي واحد لكل 9 الاف مواطن.

على صعيد التحارة الإلكترونية، أوضح للوزير بأن مصالحه حضرت البنى التحتية الكافية لإنجاح التجارة الإلكترونبة.

و كان الوزير قد عاين و دشن عدة هياكل جديدة تعزز بها قطاعه، خاصة في الشق البريدي بوضع حيز الخدمة 7 وكالات بريدية جديدة تضاف لـ81 مركز بريدي آخر.