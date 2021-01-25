توفي اليوم الاثنين الأستاذ في علم الاجتماع لياس بوكراع عن عمر يناهز 67 سنة، حسبما أعلن ناشره في الجزائر.

الفقيد من مواليد سنة 1953 وعمل استاذا لعلم الاجتماع في جامعتي الجزائر وبروكسل (بلجيكا) كما تابع دراسات أيضا في جامعة واشنطن حيث اشتغل مساعدا للبحث.

وشغل أيضا منصب مدير معهد المعهد الوطني للدراسات الجيوستراتجية الشاملة (Inesg).

ورحل الياس بوكراع تاركا وراءه رصيدا حافلا بالمؤلفات منها "النزعة الجهادية: الإسلام في مواجهة التاريخ" و"علم الاجتماع، علم في طور التكوين" وكتاب "الجزائر، الرعب المقدس" الذي قام بتوطئته الصحفي الفرنسي هيرفي بورج والذي يتضمن تحليلا ليمكانيزمات التطرف الديني في الجزائر.