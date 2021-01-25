خلف حادث احتراق حافلة للنقل الجامعي على الطريق المزدوج قرب كلية سويداني بوجمعة للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة08 ماي بڨالمة، زوال اليوم الاثنين، خلف حالة من الهلع وسط الطلبة وبعض المواطنين الذين كانوا قريبين من موقع الحادثة، حسبما نقلته فيديوهات هواة على مواقع التواصل الاجتماعي وقت الحادثة، ولحسن الحظ أن الحافلة كانت خالية من الركاب وإلا لكانت لحدثت الكارثة.

وقد هرعت مصالح الإطفاء التابعة للمركز المتقدم والوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية (ڨالمة) التي كانت مُرفقة بمصالح الأمن ، إلى عين مكان الحادث، حيث سخّرت شاحنتي إطفاء وسيارة إسعاف، وتصدت لألسنة اللهب التي شوهدت على بعد أمتار مكان الاحتراق ، وكذا أكوام الدخان الكثيف الذي كان يتصاعد من الحافلة المحترقة.

ولحسن الحظ أنّ الحافلة كانت خالية من الركاب، وهم من الطلبة الجامعيين، وفرار بعض من كانوا بالقرب منها قبل أن تتأجّج ألسنة اللهب في الحافلة، التي أُخمدت من أعوان الإطفاء التابعين للحماية المدنية .

وأوردت خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، في حصيلة، احتراق مقصورة السائق وجميع مقاعد الحافلة، فيما تمّ حماية سائر أجزاء الحافلة مثلما أورد البيان. ولم تسجل حسب الحماية المدنية أية خسائر بشرية في الحريق الذي وصفه شهود عيان بالمهول.