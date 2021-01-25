تم، عصر اليوم الإثنين ، بمقر مجمع " إليك الجزائر " بالجزائر العاصمة تنصيب مصطفى شاوي إطار سابق مكلف بالمبيعات بمؤسسة "اونيام" كرئيس و مدير عام لذات المؤسسة خلفا لجيلالي موازير ، هذا ما أكدته مصادر نقابية "للخبر" ، مساء اليوم.



إقالة الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة "أونيام" تيزي وزو، جاء كإستجابة لمطالب العمال الذين إشترطوا رحيل المسؤول الأول عن المؤسسة و طاقمه إلى جانب إلغاء العطلة التقنية لشهر ديسمبر الماضي لإستئناف العمل .



كما تم أيضا تنصيب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة حسب نفس المصدر. ينتظر أن يتنقل الرئيس المدير العام لمؤسسة أونيام رفقة الرئيس المدير العام لمجمع "إليك الجزائر ، نهار الغد الثلاثاء، إلى وادي عيسي للإلتقاء بالعمال و ممثليهم تحسبا لإستئنافهم العمل بعد حركة إحتجاجية دخلت يوم أمس يومها ال56 .



يبقى الاهم من كل هذا حسب الملاحظين بتيزي وزو إعداد مخطط لإنعاش و أنقاذ مؤسسة" أونيام" من الزوال و هذا يتطلب تجند الجميع من عمال نقابيين و مسيرين .