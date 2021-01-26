أفادت وسائل إعلام ألمانية بوجود تقارير علمية تشير إلى أن اللقاح الذي طورته شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد غير فعال تقريبا لوقاية الأشخاص فوق سن 65 عاما.



ونقلت صحيفة "هانديلسبلات"، يوم الاثنين، عن مصادر في التحالف الحاكم في ألمانيا، أن هذا اللقاح يثير الاستجابة الضرورية لمقاومة المرض عند 8% فقط من الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاما.



وأشار التقرير في هذا السياق إلى أن استراتيجية التطعيم التي تتبعها حاليا حكومة ألمانيا قد تؤدي إلى فشل.



كما ذكرت صحيفة "بيلد" أن نتائج الاختبارات الخاصة باللقاح تشير إلى أن نسبة فعاليته أقل من 10% في وقاية الأشخاص فوق السن 65 عاما.



وأشارت الصحيفة إلى أن سلطات ألمانيا تتوقع أن الجهات الأوروبية المعنية ستصدر سماحا باستخدام لقاح "أسترازينيكا" فقط لوقاية المواطنين دون السن 65 عاما.



وسبق أن أعطت الاختبارات السريرية للقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية نتائج متباينة لمدى فعاليته حيث تراوحت نسبته من 62% إلى 90%.



وأطلقت دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا إصدار مصادقة على اعتماد مصل شركة "موديرنا" الأمريكي.