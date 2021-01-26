عرفت هولندا ليلة الإثنين إلى الثلاثاء موجة ثانية من أعمال عنف نفذها معارضون لقرار حظر التجول الذي من شأنه لجم انتشار جائحة كوفيد-19.

وتسبب قرار حظر التجول الذي فرض منذ نهاية الأسبوع الماضي في هولندا للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بأعمال شغب مع مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية وأعمال تخريب طالت متاجر في مدن امستردام وروتردام ولاهاي الرئيسية فضلا عن مدن أصغر مثل هارلم واميرسفورت وخيلين ودين بوش.

وأوقف أكثر من 70 شخصا الإثنين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش بحسب التلفزيون الهولندي العام "نوس".

ومساء الإثنين أعلن رؤساء بلديات مدن عدة أنهم سيتخذون إجراءات طوارئ في محاولة لتجنب اضطرابات جديدة. فقد أصدر رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب مرسوما يسمح للشرطة بتكثيف عمليات التوقيف.

وكانت الشرطة أوقفت في الليلة السابقة 250 شخصا في مدن عدة. وندد رئس الوزراء مارك روته بـ"العنف الإجرامي" معتبرا أنها "أسوأ أعمال شغب في غضون أربعين عاما".

وأضاف "هذا لا يمت بصلة إلى النضال من أجل الحرية. نحن لا نتخذ هذه الإجراءات كلها لمجرد الاستمتاع. نقوم بذلك لمكافحة فيروس والفيروس هو الذي يخطف حريتنا راهنا".