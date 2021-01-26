بلغت نسبة امتلاء السدود قيد الاستغلال عبر التراب الوطني 44.60 بالمائة بعد الأمطار المسجلة منذ نهاية نوفمبر، حسبما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وأوضح المصدر أن هذا الارتفاع في منسوب المياه الذي تم تخزينه عبر السدود الـ80 للوطن سجل بعد الأمطار التي تساقطت على عدة ولايات من الوطن خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر 2020 إلى 25 يناير 2025 .

وتجاوزت كميات الأمطار المتساقطة على مستوى جميع أرجاء الوطن خلال هذه الفترة 1.03 مليار متر مكعب مما يرفع الحجم الإجمالي على مستوى السدود عبر الوطن إلى أكثر من 3.4 مليار متر مكعب.

وبخصوص وضعية الامتلاء حسب المناطق أشارت معطيات الوكالة إلى أن نسبة الامتلاء بالسدود الغربية قدرت بـ 27.49 بالمائة.

وقارب المنسوب المسجل خلال نفس الفترة 53 مليون متر مكعب ليرتفع الحجم إلى 264.30 مليون متر مكعب.

وبمنطقة الشلف تجاوز هذا المنسوب 152 مليون متر مكعب ما يعادل حجم تخزين قدر بـ 480.75 مليون متر مكعب أي بنسبة امتلاء بلغت 30.13 بالمائة.

أما منطقة الوسط فقد سجلت بها كمية 151.8 مليون متر مكعب مما يسمح بتخزين439.73 مليون متر مكعب أ ي بنسبة امتلاء تبلغ 24.18 بالمائة.

وبالمنطقة الشرقية، بلغ منسوب المياه أكثر من 647 مليون متر مكعب مما أدى إلى ارتفاع نسبة التخزين إلى أكثر من 2.2 مليار متر مكعب أي بنسبة امتلاء بلغت 67.33 بالمائة.

من جهة أخرى، أوضحت الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات أن خمسة سدود بلغت بها نسبة الامتلاء 100 بالمائة وهي سد كيسير و بوسيابة (جيجل) ومكسا ( الطارف) و بني هارون (ميلة) و بني زيد (سكيكدة).

وقد يزيد هذا الوضع خلال الأشهر القادمة بفضل فترات تساقط أمطار منتظرة خلال فصل الشتاء و ذوبان الثلوج التي تسمح بالتزويد بكميات إضافية من المياه للمخزون الحالي.