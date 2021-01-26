أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، بالمركز الوطني للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في الجزائر العاصمة على إحياء اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف تاريخ 26 جانفي من كل سنة.

وقال جراد على هامش الفعاليات أن التصدي للمفسدين الذين يريدون المساس بالاقتصاد الوطني يجب أن يكون عن طريق القانون والعادلة، إضافة إلى رقمنة قطاع الجمارك وعصرنة وسائله.

وأضاف الوزير الأول إن الرقمنة تعتبر المحور الرئيسي لتسهيل عمل الجمارك، مشددا على ضرورة تحيين إحصائيات الجمارك عبر الأنترنت.