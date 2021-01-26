تحدث مدرب اتحاد الجزائر تيري فروجي عن آخر استعدادات فريقه تحسبا لمواجهة مولودية وهران عشية اليوم بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب الجولة العاشرة من المحترف الأول.

وقال فروجي في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد على الفايسبوك :" آخر حصة تدريبية جرت في ظروف جيدة رغم ضيق الوقت بين لقاء أهلي برج بوعريريج ومواجهة مولودية وهران إلا أن اللاعبين كانوا في المستوى".

وأضاف التقني الفرنسي:" فيما يخص لقاء مولودية وهران، صحيح أن الفريق الخصم صعب خارج الديار، بحيث تعادل مع مولودية الجزائر وشباب بلوزداد على ميدانهم ولكن سنكون في المستوى غدا وسنكون الأحسن فوق الميدان".

من جهته لاعب نادي سوسطارة عبد الرحيم حمزة أكد كلام مدربه وأردف:" آخر الاستعدادات جرت في أجواء رائعة بين اللاعبين، أما عن مولودية وهران فصحيح أن الفريق صعب خارج الديار ولكن حتى اتحاد الجزائر صعب داخل قواعده".