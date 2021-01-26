قام المدرب الوطني جمال بلماضي بزيارة تفقدية إلى ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة من أجل الوقوف على حالة الملعب وذلك قبل شهرين عن مباراة بوتسوانا في إطار تصفيات أمم إفريقيا. وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم فإن بلماضي كان مرفوقا في زيارته إلى مدينة الورود بكل من مساعديه محمد عزيز بوراس ومجيد بوڨرة والمنسق الإداري إبراهيم بلياسين.

هذا وكان في استقبال مدرب "الخضر" بالملعب مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة ومدير المركب الرياضي مصطفى تشاكر، بالإضافة إلى مدير مشروع تجديد العشب الطبيعي، من أجل تقديم جميع المعلومات والتفسيرات عن وضعية الملعب والمتعلقة بتجهيزه تحسبا لمواعيد "الفيفا" القادمة المبرمجة من 22 إلى 30 مارس القادم.