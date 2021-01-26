كشف مصدر حكومي سوداني لوكالة الأناضول عن اتفاق السودان مع الكيان الصهيوني، على تبادل فتح السفارات في "أقرب وقت" خلال زيارة أجراها وزير المخابرات الصهيوني إيلي كوهين للخرطوم.

وأضاف نفس المصدر، أن "الوزير الصهيوني، وصل الخرطوم مساء الإثنين، في زيارة قصيرة غير معلنة مسبقا، وعقد لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، لتنشيط العلاقات وتبادل فتح السفارات". وتابع: "البرهان وكوهين اتفقا على تبادل فتح السفارات بين البلدين في أقرب وقت".