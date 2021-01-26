دهس قطار لنقل البضائع كان متوجها إلى وهران، زوال أمس، شابا بحي بن سونة في بلدية الشلف.

وحسب منشور للحماية المدنية نشرته عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن وحدتها بالشرفة تدخلت من أجل إجلاء جثة شاب يبلغ من العمر 15 سنة دهسه قطار لنقل البضائع في حي بن سونة ببلدية الشلف وبالضبط عند النقطة الكيلومترية PK 211+200 اتجاه وهران أردته قتيلا في عين المكان.

وأضاف نفس المصدر أن إسعافات الحماية المدنية حولت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد بعد استكمال إجراءات التحقيق من طرف المصالح المختصة لمعرفة ظروف و ملابسات هذا الحادث.