خلف حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الوطني رقم 94 بولاية سعيدة قتيلا وسبعة جرحى.

وأفادت مصالح الحماية المدنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن وحدتها الرئيسية والمركز المتقدم 2على مستوى الطريق الوطني رقم 94 (طريق بلفتوح) لأولاد إبراهيم تدخلوا على الساعة السابعة صباحا وخمسا وأربعين دقيقة لأجل حادث مرور خطير ناتج عن اصطدام بين سيارتين الأولى من نوع شيفرولي والثانية من نوع ماروتي خلف قتيلا وسبعة جرحي بدرجات متفاوتة الخطورة نقلوا على جناح السرعة إلى أقرب مؤسسة صحية حيث سخرت الحماية المدنية ثلاث سيارات إسعاف يرافقها طبيب تدخلات.