أكد لاعب شباب بلوزداد يوسف بشو أن آخر الاستعدادات لمباراة اتحاد بلعباس عشية اليوم بملعب 20 أوت، جرت في ظروف جيدة وبمعنويات عالية.

وفي تصريحات للصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك" قال بشو :" الأجواء جيدة داخل الفريق خصوصا بعد العودة من غليزان بالنقاط الثلاث، نجد صعوبة أحيانا في الفوز بميداننا وذلك راجع لرغبة كل الفرق في الإطاحة ببطل الموسم الماضي لكننا نحاول تسيير المشوار مباراة بمباراة".

وأضاف بشو :" هناك 6 لاعبين من ركائز الفريق لن يكونوا حاضرين بسبب الإصابة، لكننا نملك 26 لاعبا والمدرب يقوم في كل مرة بإشراك بدائل جديدة، الجميع يبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز".