شدد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان اليوم على تحقيق رهان التنمية الاقتصادية المسطر من قبل الحكومة وتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية مرتبط بتجسيد محاربة البيروقراطية والعراقيل لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة.

وأشار الوزير، خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، إلى عصرنة الجهاز الجمركي لمواكبة التطورات العالمية، لاسيما في سياق الأزمة المزدوجة الصحية وتراجع أسعار المواد الأولية وبرميل المحروقات، مؤكدا على دور الجمارك في هذا المجال.

وأوضح بأن ضمن هذا المسعى تندرج مراجعة قانون الجمارك بالتماشي مع التوجهات التي تتبناها السلطات العمومية من أجل مسح الكثير من اللبس والغموض، والعمل على تفعيل الشباك الموحد المزمع إطلاقه في الأسابيع المقبلة، والتوجهات الرامية إلى تفعيل مناطق التبادل الحر العربية والإفريقية والعمل على رفع كافة التحديات والتوجه إلى التصدير، بالموازاة مع مكافحة كل أشكال الغش مثل تضخيم الفواتير.