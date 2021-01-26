قال نور الدين خالدي المدير العام للجمارك، اليوم، أنّ الحكومة تهدف إلى عصرنة إدارة الجمارك لمحاربة البيروقراطية لتخفيف زمن مرور البضائع والأشخاص، وأضاف خالدي خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، أنّ الجمارك تواصل بكل عزم وصرامة لتبني تقنيات حديثة.

وكشف خالدي، خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للجمارك، عن تبني النظام المعلوماتي الجديد واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ ضوابط المراقبة الجمركية وتسريعها، كما ستركز الجمارك على تبسيط الإجراءات الجمركية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لاتساع نطاقها واستعمالها خاصة خلال جائحة كورونا، وذلك من خلال تمكين متعاملي البريد السريع الدولي الذي يرخص لهم اكتتاب التصاريح لزبائنهم لخدمة التوصيل كاملة.

وقال المتحدث إن قطاعه سيواصل جهوده في التوظيف والتكوين بالمسار المهني للجمركي وتطوير الاقتصاد، موضحا أن تجسيد الدور الفعلي للجمارك يكرس توجيهات السلطات لبناء الاقتصاد وتنويعه، إضافة إلى تقديم خدمة عمومية وتعزيز العلاقة بينها وبين المتعاملين الاقتصاديين خاصة في مجال التصدير.

وأفاد المدير العام للجمارك، أنّ الأمر يقتضي الحفاظ على المناخ الاستثماري للتصدي للممارسات غير المشروعة.