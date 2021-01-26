كشف مدير قمع الغش بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية أرزقي هناد عن حجز أكثر من مليون و500 ألف قرص مهلوس و18 كلغ من الكوكايين بالإضافة إلى 220 ألف وحدة من مختلف السلع المقلدة سنة 2020 أغلبها قادم من المغرب.

وأوضح المراقب العام أرزقي هناد في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أن المخدرات المحجوزة التي "كلنا يعرف مصدرها وهو الجهة الغربية للبلاد"، بلغت أكثر من 16 طنا من الكيف المعالج إضافة إلى حجز مليون و500 ألف قرص مهلوس وكذا المخدرات الصلبة متمثلة في الكوكايين التي بلغت أكثر من 18 كلغ خلال السنة المنصرمة.

وتوضح الأرقام المتعلقة بالقضايا التي أحصتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية التحديات التي تواجه حماة الاقتصاد الوطني بالنظر لاختلاف مجالات التحايل والنصب إضافة إلى مد التهريب المتعلق بالمخدرات.

وفي هذا السياق أوضح المفتش العميد عبد الرحمن حمدي نائب مدير قضايا المنازعات بالمديرية العامة للجمارك عن إحصاء 17286 قضية في سنة 2020 انجر عنها غرامات قدرت في الإجمال بـ 156 مليار دينار جزائري، بالإضافة إلى حجز 456620 أورو، و34900 دولار، وكذا 23 كلغ من الذهب.