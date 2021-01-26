قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الثلاثاء، إن المناعة المكتسبة لدى مرضى كورونا تستمر من 7 إلى 8 أشهر.

وصرح موراشكو في اجتماع لهيئة رئاسة مجلس التنسيق التابع للحكومة لمكافحة "كوفيد-19": "نرى أن المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا يتمتعون بمناعة قوية لمدة 7-8 أشهر، ولا زلنا بمتابعة ورصد آخر التطورات".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 18241 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 2317 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3756931 إصابة.

وبدأت في روسيا، في الخامس ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء أكثر من 100 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 292 ألف اختبار خلال الـ 24 ساعة الماضية.