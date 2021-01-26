تم، اليوم الثلاثاء، تحويل الناشط السياسي المعتقل منذ أكثر من سنة رشيد نكاز من المؤسسة العقابية بالقليعة نحو سجن آفلو بولاية الأغواط.

وأكدت الصفحة الرسمية للناشط السياسي على "فايسبوك" هذا الخبر، الذي يأتي بعد حوالي أسبوع من قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة بتأييد أمر إيداع الناشط السياسي الحبس المؤقت، مع رفض الإفراج عنه.

وتتهم النيابة نكاز بتهم "تحريض السكان على حمل السلاح" و"الإضرار بالضحايا نواب المجلس الوطني"، و"الشروع في منع مواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبّرة" و"التحريض على التجمهر".

وكانت مصالح الأمن قد اعتقلت نكاز يوم الرابع ديسمبر 2019 في مطار الجزائر الدولي قادما من إسبانيا، حيث تم تقديمه بعدها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.