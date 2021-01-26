أعلن المكتب الفدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عن الإلغاء الرسمي لنسخة كأس الجزائر لهذا العام 2021 مع تعويضها بمسابقة كأس الرابطة المحترفة.

وستخص منافسة كأس الرابطة أندية المحترف الأول فقط وتنطلق بعد نهاية مرحلة الذهاب، حيث سيتمكن المتوّج بها من المشاركة في كأس الكاف الموسم المقبل.

وأرجع أعضاء المكتب الفدرالي قرار إلغاء مسابقة كأس الجزائر للموسم الثاني على التوالي بعدم انطلاق منافسات الأقسام الولائية والجهوية نتيجة تداعيات جائحة "كوفيد-19".