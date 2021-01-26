توفي، اليوم الثلاثاء بوهران، المجاهد الدكتور محمد قنطاري عن عمر ناهز 79 عاما، حسبما علم لدى مديرية المجاهدين.

المجاهد محمد قنطاري من مواليد بني سنوس بولاية تلمسان التحق بصفوف الثورة التحريرية في سنة 1956 وعمل محافظا سياسيا لجيش التحرير الوطني وعضوا بمجلس المنطقة الأولى للعمليات الحربية بالولاية التاريخية الخامسة.

وقد قام محمد قنطاري بدراسات وأبحاث في الثورة التحريرية وتحصل على شهادة الدكتوراه بفرنسا في هذا المجال واشتغل بالتدريس بجامعة وهران وكان رئيسا لوحدات بحث في الثورة التحريرية وقواعدها الخلفية.

ولمحمد قنطاري عدة مؤلفات ودراسات في تاريخ الثورة التحريرية منها "من ملاحم المرأة الجزائرية في الثورة وجرائم الاستعمار الفرنسي" و"مظاهرات 11 ديسمبر 1960" و"سدود الأسلاك الشائكة وحقول الألغام على الحدود الجزائرية".