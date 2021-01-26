تواجه الأندية الـ 20 الأعلى دخلا في كرة القدم الأوروبية خطر خسارة أكثر من ملياري أورو، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفق توقعات خبراء في شركة "ديلويت" المختصة في مجال التدقيق المالي.

وأظهر التقرير الأخير لشركة "فوتبول ماني ليغ" أن إيرادات الأندية العشرين التي شملتها الدراسة تراجعت بمقدار 1.1 مليار أورو في موسم 2019-2020 بسبب إقامة المباريات خلف أبواب موصدة، وتراجع الدخل من حقوق البث التلفزيوني.

وحتى مع استمرار إغلاق الملاعب، تم التعويض للقنوات الناقلة بسبب التعديل الذي طرأ على جدول المباريات بعد توقف المنافسات قسريًا قرابة ثلاثة أشهر وغياب الأجواء التي تنتجها الملاعب الفارغة .

وبلغ إجمالي الخسائر في الدوريات الأوروبية "الخمسة الكبرى" وهي إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بلغ حوالي 1.2 مليار أورو.