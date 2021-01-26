هذه هي قيمة التحصيلات الجبائية لسنة 2020
تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من تحقيق تحصيلات جبائية بمبلغ يفوق 1.035 مليار دينار خلال 2020 مقابل 1.097 مليار في نفس الفترة من عام 2019 ما يمثل انخفاض طفيف قدره 5 بالمائة.
وحسب حصيلة قدمت من طرف مسؤولين بالجمارك الجزائرية خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك التي احتضنها اليوم الثلاثاء المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة ، فقد سجل التحصيل الجبائي لمصالح الجمارك انخفاض طفيف سنة 2020 قدر بـ 5 بالمائة بالرغم من تراجع بـ 18 بالمائة في حجم الواردات حيث بلغت قيمتها 34.39 مليار دولار امريكي نزولا من 41.39 مليار دولار امريكي في 2019 .
وفيما يخص الصادرات فقد بلغت قيمتها حسب حصيلة الجمارك 23.969 مليار دولار بانخفاض قدره 33.57 بالمائة مقارنة بسنة 2019 . وبهذا سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 10.595 مليار دولار في 2020، مسجلا ارتفاع مقارنة بسنة 2019 حيث بلغ 6.110 مليار دولار.
كما سجلت الحواصل الجمركية و الرسم على القيمة المضافة المحصلة من قبل مصالح الجمارك خلال سنة 2020 معدلات تنفيذ بلغت على التوالي 115.67 بالمائة و 104.36 بالمائة بالنسبة للأهداف المسطرة.
وتعليقا على هذه الارقام قالت المكلفة بالإعلام و الاتصال بالنيابة لدى الجمارك الجزائرية نسيمة بريكسي أن تعزيز الفعال ية و المتابعة في مجال التحصيل الجبائي من شأنه رفع الايرادات، مؤكدة أن الرقم المحقق ينم عن حرص المؤسسة على تنفيذ المهام الموكلة لها.