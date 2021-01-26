تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية من تحقيق تحصيلات جبائية بمبلغ يفوق 1.035 مليار دينار خلال 2020 مقابل 1.097 مليار في نفس الفترة من عام 2019 ما يمثل انخفاض طفيف قدره 5 بالمائة.

وحسب حصيلة قدمت من طرف مسؤولين بالجمارك الجزائرية خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك التي احتضنها اليوم الثلاثاء المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة ، فقد سجل التحصيل الجبائي لمصالح الجمارك انخفاض طفيف سنة 2020 قدر بـ 5 بالمائة بالرغم من تراجع بـ 18 بالمائة في حجم الواردات حيث بلغت قيمتها 34.39 مليار دولار امريكي نزولا من 41.39 مليار دولار امريكي في 2019 .

وفيما يخص الصادرات فقد بلغت قيمتها حسب حصيلة الجمارك 23.969 مليار دولار بانخفاض قدره 33.57 بالمائة مقارنة بسنة 2019 . وبهذا سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 10.595 مليار دولار في 2020، مسجلا ارتفاع مقارنة بسنة 2019 حيث بلغ 6.110 مليار دولار.

كما سجلت الحواصل الجمركية و الرسم على القيمة المضافة المحصلة من قبل مصالح الجمارك خلال سنة 2020 معدلات تنفيذ بلغت على التوالي 115.67 بالمائة و 104.36 بالمائة بالنسبة للأهداف المسطرة.

وتعليقا على هذه الارقام قالت المكلفة بالإعلام و الاتصال بالنيابة لدى الجمارك الجزائرية نسيمة بريكسي أن تعزيز الفعال ية و المتابعة في مجال التحصيل الجبائي من شأنه رفع الايرادات، مؤكدة أن الرقم المحقق ينم عن حرص المؤسسة على تنفيذ المهام الموكلة لها.