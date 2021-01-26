أكدت عدة أندية عودتها القوية في ختام الجولة العاشرة، على غرار اتحاد العاصمة المتفوق على ضيفه مولودية وهران، في حين تعثر الرائد في عقر داره أمام أولمبي المدية اللذي يواصل هو الآخر سلسلة النتائج الايجابية. في حين انهزم العميد في ملعب وداد تلمسان.

نتائج الجولة العاشرة:

شبيبة سكيكدة - نصر حسين داي 0-1

شباب بلوزداد - اتحاد بلعباس 3-1

اتحاد بسكرة - أهلي برج بوعريريج 1-1

نجم مقرة - شبيبة القبائل 1-0

جمعية عين مليلة - سريع غليزان 0-0

وداد تلمسان - مولودية الجزائر 1-0

وفاق سطيف - أولمبي المدية 0-0

جمعية الشلف - نادي بارادو 2-1

شبيبة الساورة - شباب قسنطينة 1-0

اتحاد الجزائر - مولودية وهران 2-0

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 23 10

2. شباب بلوزداد 18 8

--. مولودية الجزائر 18 9

4 . أولمبي المدية 17 9

--. شبيبة الساورة 17 9

--. اتحاد الجزائر 17 10

7. جمعية عين مليلة 16 10

--. أولمبي الشلف 16 10

9. مولودية وهران 15 10

--. شبيبة القبائل 15 10

11. نادي بارادو 12 10

12. سريع غليزان 10 10

--. نصر حسين داي 10 10

--. وداد تلمسان 10 10

15. نجم مقرة 9 10

--. اتحاد بسكرة 9 10

17. شبيبة سكيكدة 8 10

--. اتحاد بلعباس 8 10

19. شباب قسنطينة 7 9

20. أ. برج بوعريريج 3 10