سيعود عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية "أنيام"، المتوقفون عن النشاط منذ أول ديسمبر الفارط ، إلى العمل ابتداء من الأحد المقبل، اثر تعيين مصطفى شاوي رئيسا مديرا عاما جديدا على رأس المؤسسة، وفق ما علم من مصدر نقابي لذات المؤسسة. وتنقل شاوي، الذي تم تنصيبه اليوم الثلاثاء على رأس المجموعة الكهرومنزلية خلفا لجلالي موازر بمقر مديرية "أنيام" بحضور الرئيس المدير العام لمجمع "إليك الجزاير"، إلى مركب واد عيسي (شرق عاصمة الولاية) حيث كان له لقاء مقتضب مع العمال. وأوضح الممثل النقابي مولود ولد الحاج، أن أغلبية العمال قد ارتاحوا لقرار السلطات العمومية، وقرروا اثر هذا اللقاء "استئناف العمل ابتداء من الأحد المقبل، مع تنظيم جمعية عامة لأجل تعيين ممثليهم بمجلس الإدارة".

وقد طرح العمال على شاوي خلال اللقاء المذكور "إلغاء العطلة التقنية التي قررتها الإدارة السابقة"، في حين تعهد المسؤول الجديد بـ"دراسة الموضوع على مستوى مجلس الإدارة".

للإشارة، سجلت مؤسسة "أنيام" توقفا تقنيا عن النشاط تم تقريره شهر ديسمبر الفارط بسبب نفاذ مخزون المواد الأولية وامتناع البنك عن منح قروض للمؤسسة، قبل قرار إضراب العمال منذ 3 جانفي الجاري، وهو ما استدعى إعداد مخططا لإعادة بعث المؤسسة بالتعاون مع مجمع "إليك الجزاير" ووزارة الصناعة.