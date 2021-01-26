نفذت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت تخندقات جنود الاحتلال المغربي خلف جدار "العار" لليوم 75 على التوالي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اليوم الثلاثاء.

و جاء في البيان العسكري رقم 75 وفقا لوكالة الأنباء الصحراوية، اليوم، أن "قصفا عنيفا نفذه الجيش الصحراوي نهار أمس، استهدف من خلاله نقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي في منطقة أكرارة شديدة بقطاع الفرسية".

وأضاف البيان العسكري، أن "الجيش الصحراوي قصف نهار اليوم، عدة مواقع تواجد قوات الجيش الملكي المغربي، على غرار منطقتي أمكلي النبكة بقطاع أمكالا و كذا منطقة أكليبات العكاية بقطاع البكاري".

وقال البيان ايضا، ان "قصفا مركزا نفذته قوات الجيش الصحراوي استهدفت مواقع الاحتلال المغربي في منطقتي أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد و منطقة روس بنزكة بقطاع الفرسية". وأكد البيان أنه "تتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة تخندقات جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد على طول جدار العار".