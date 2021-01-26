Getty Images تفيد أنباء بأن الانفجار نجم عن اعتراض طائرة مُسيّرة (أرشيف)

أفادت الأنباء الواردة من العاصمة السعودية الرياض بسماع دوي انفجار ضخم.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار، لكن بعض التقارير بوسائل التواصل الاجتماعي أفادت بأنه ناجم عن اعتراض الدفاعات الجوية هدفا في سماء المدينة.

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وحدث أمر مشابه قبل ثلاثة أيام. وحينها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات السعودية اعترضت صاروخا أو طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن المجاور. ونفى الحوثيون محاولة شن هجوم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا يستهدف الحوثيين، دعما للحكومة اليمنية في حربها ضدهم.

ومنذ بدء عمليات التحالف في اليمن في عام 2015، تتعرض السعودية لهجمات عابرة للحدود، يشنها الحوثيون باستخدام صواريخ أو طائرات مُسيّرة.

لكن هذه الهجمات نادرا ما تطال العاصمة السعودية، التي تبعد نحو 700 كيلومتر عن الحدود، بحسب وكالة فرانس برس للأنباء.

ولم تعلق السلطات السعودية على الفور على التقارير عن انفجار الثلاثاء.

ويأتي هذا بعد أيام من تولي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مهام منصبه.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين السماح بإجراء معاملات مالية مع الحوثيين لمدة شهر، وهو ما يعلق عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي آخر أيام ترامب في السلطة، أدرجت إدارته الحركة الحوثية ضمن القائمة الأمريكية بالمنظمات الإرهابية.

وحذر عاملون بمنظمات إغاثة من أن العقوبات ستزيد صعوبة توصيل الغذاء إلى الناس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما قد يؤدي إلى مجاعة.

وقالت إدارة بايدن إنها ستراجع العقوبات.