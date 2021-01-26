تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية غليزان من توقيف شخصين قاما بالسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير (بوشية) واسترجاع جزء من المبلغ المالي محل السرقة.



القضية جاءت على إثر تلقي شكوى رسمية من الضحية مفادها تعرضه إلى سرقة مبلغ مالي قدره 350 مليون سنتيم،تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح من الحجم الكبير (بوشية) عندما كان برفقة صديقيه على متن مركبة سياحية من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية.وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها ذات المصلحة إلى تواطؤ الشخصين اللذين كانا برفقة الضحية على متن المركبة.وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هويتهما.



وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش مسكن المشتبه فيهم ليتم العثورعلى جزء من المبلغ المسروق.وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبـه فيهم،وقدموا بموجبه أمام العدالة عن تهمة تكوين جمعية أشرار،والسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير مع توفر ظرف التعدد واستعمال دراجة نارية.



