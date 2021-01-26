انتشلت وحدات الحماية المدنية بالشلف اليوم الثلاثاء جثة طفل في السابعة من العمر, من بركة مائية ببني بوعتاب (جنوب الشلف), حسبما أفاد به بيان لخلية الاعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية.



وأوضح البيان أن عناصر الحماية المدنية قد تدخلت في حدود الساعة الثالثة والربع عصرا, عقب تلقيها نداء من أحد المواطنين, لانتشال جثة طفل (7 سنوات) غرق بإحدى البرك المائية المخصصة للسقي الفلاحي بمنطقة "بني جرتن" ببلدية بني بوعتاب.



واستنادا لذات المصدر, فقد انتشلت ذات المصالح الضحية متوفيا من هذه البركة التي يصل عمقها لأربعة أمتار, ليتم تحويل جثته إلى العيادة المتعددة الخدمات بالكريمية.



ووجهت مديرية الحماية المدنية نداء إلى كل الفلاحين و المستثمرين في هذا المجال بغية تسييج مثل هذه الأماكن المخصصة للسقي الفلاحي تفاديا لمثل هذه حوادث.