استقبل اليوم الثلاثاء منتدى "رقمنة" الذي أطلقه التجمع الجزائري للفاعلين الرقميين في نسخته الأولى، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، حيث أشرف على تقييم انجازات سنة 2020 والمشاريع التي هي قيد التنفيذ للسنوات المقبلة.



المنتدى ناقش كيفية التغلب على العراقيل التي تعيق نمو الشركات الناشئة التي تعول عليها كل من الدولة والقطاع الخاص لخلق نموذج اقتصادي جديد بعيدا عن المحروقات، حيث أصبح الاستثمار ودعم الشباب والمؤسسات الناشئة من أولويات الحكومة، بهدف المساهمة في تطوير الاقتصاد وتعزيز الآلة الإنتاجية المحلية.



وعلى الرغم من التطور المستمر لهذا الميدان المعروف بأنه مجال خصب للتحديات، فإن عدد الشركات الناشئة التي تم إنشاؤها في الجزائر، لا يزال قليل نسبيا.



ويعتبر منتدى "رقمنة" لقاء شهري مخصص للمهنيين في مجال التكنولوجيات الحديثة، حيث يتم دعوة أخصائيين محليين ودوليين لتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على أحدث اتجاهات السوق ذات الحركة المتنامية ومضاعفة فرص الاستثمار الاقتصادي.



كما يسعى التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، من خلال منتدى "رقمنة"، الى تقديم الافكار الشابة المبتكرة التي حققت نمواً مستداماً في نشاطاتها وعرضها على الحضور في هذا اللقاء.



يذكر أن التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات انطلق في جانفي 2020 من طرف مجموعة من الشركات الجزائرية الناشطة في المجال الرقمي، ويطمح التجمع إلى جمع أكبر عدد ممكن من الفاعلين الرقميين الجزائريين. مهما كان حجمهم، الوضع القانوني، مستوى الخبرة، قطاع التخصص أو الموقع الجغرافي.